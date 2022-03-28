В ДНР объяснили "бесстрашие" украинских военных употреблением наркотиков

Украинские военные демонстрируют своё "бесстрашие", так как употребляют наркотические вещества. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что на территориях, которые покидают украинские военные, находят огромное количество шприцев.

"Скорее всего, есть допинг, благодаря которому они лишаются страха. С его помощью они готовы воевать до последней капли крови", — уточнил Басурин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР уже сообщал о том, что с 2014 года украинские силовики массово применяют запрещённые психотропные вещества. По его словам, такими препаратами ВСУ снабжают американские военные, заинтересованные в затягивании конфликта на Украине.

С 24 февраля российская армия, согласно решению президента РФ Владимира Путина, проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины.