В Турции нашли ещё одну мину в Чёрном море

Сотрудники Минобороны Турции предупредили, что в Чёрном море рядом с границей Болгарии находится мина. Как подчеркнули в ведомстве, на место происшествия отправили группу подводной обороны.

"28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны", — сказали в министерстве, передаёт Anadolu.

Также представители ведомства отметили, что мину уже взяли под контроль. Турецкие военные запустили процесс нейтрализации, подчеркнули в министерстве.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар организовал переговоры с Москвой и Киевом. Причиной послужила мина в Босфорском проливе, которую нашли в субботу, 26 марта.