Ветеран "Альфы" Гончаров объяснил смысл видео с пытками российских пленных

Кадры с издевательствами украинских силовиков над российскими военнопленными распространены для запугивания армии РФ. Такое мнение выразил почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

По его словам, ВСУ не изобрели ничего нового. Он пояснил, что во все времена террористы демонстрировали издевательства над своими жертвами для осуществления психологического давления.

"Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление", — сказал Гончаров в интервью Телеканалу "360".

При этом он добавил, что западные СМИ вряд ли осветят информацию о безнравственном поведении украинских военных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кадры с пытками. Он подчеркнул: российские следователи уже занимаются изучением видеоматериалов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, все злоумышленники должны понести наказание, согласно закону.