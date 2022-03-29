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Автор Ольга Лебедева

Нацбаты ВСУ оставляют после себя нацистскую литературу и символику

Силовые структуры

С начала российской военной операции на Украине наши военные вместе с бойцами Донецкой и Луганской народных республик, освобождая населённые пункты от украинских неонацистских подразделений, находят в местах их дислокации нацистскую литературу и символику.

Донецкая Народная милиция опубликовала в своем Telegram-аккаунте фотографии предметов, изъятых у бойцов неонацистского батальона "Азов"** в одном из районов Мариуполя. Среди литературы, лежащей в основе идеологии этого ультраправого украинского подразделения, — книга Адольфа Гитлера "Майн Кампф"*, посвященной добровольческим подразделениям Шутцстаффеля, более известным как СС***, а также брошюры с инструкциями для членов батальона.

 

Кроме того, буквально все поверхности испещрены изображениями свастики, повсюду валяются шевроны или военные символы с черепами 3-й Panzerdivision SS Totenkopf **** и другими "отличительными знаками" нацистов.

Стоит ли удивляться тому, что после такой "накачки" бойцы нацбатальонов творят зверства, повторяющие те, что совершали некогда их кумиры?

* запрещённый в России националистический батальон

** экстремистская книга, запрещённая в РФ

*** СС (нем. SS, сокр. от Schutzstaffel (info) — "охранные отряды") — военная организация Германии во время правления Гитлера.

**** 3-я танковая диви́зия СС "Мёртвая голова" — тактическое соединение войск СС***.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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