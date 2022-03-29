Росгвардия задержала украинского диверсанта с важной информацией

Военнослужащие Росгвардии задержали боевика-диверсанта на Украине, пытавшегося прорваться на машине через боевые порядки тактической группы. В его вещах обнаружено оружие и боеприпасы, а также фото- и видеоаппаратура. По словам росгвардейцев, на них была запечатлена важная информация, которая позволит подразделению избежать потерь при выполнении боевых задач.

Кроме того, защитники Отечества смогли обнаружить оружие, в частности, автоматы, тысячи патронов и гранат, а также, как ни удивительно, форму с шевронами националистического батальона.

Пресс-служба Росгвардии назвала это героическими поступками, совершенными в ходе спецоперации.