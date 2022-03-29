Шойгу: около 600 наёмников на Украине уничтожены за 2 недели

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успехах спецоперации на Украине, в частности — о том, что около 600 наёмников были уничтожены.

"За последние две недели страну покинули более 500 наёмников и ещё около 600 уничтожены", — отметил Шойгу на совещании.

Он добавил, что это работа высокоточного оружия по центрам подготовки наёмников, благодаря чему боевые потери на территории Украины снижаются. Но это ещё не конец: военные РФ продолжают отслеживать и ликвидировать иностранных наёмников, воюющих за украинских националистов.