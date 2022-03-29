EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Спецназ РФ захватил причастных к пыткам над российскими пленными украинцев

Силовые структуры

Спецназ России захватил лиц, причастных к пыткам над российскими военнослужащими на Украине, заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов.

Спецназ РФ захватил причастных к пыткам над российскими пленными украинцев

По словам политика, солдат армии РФ мучили фанаты харьковского футбольного клуба "Металлист".

"Они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал Шаманов в ходе круглого стола "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке"

Ранее Организация Объединённых Наций призвала расследовать ситуацию с пытками российских военных на Украине.

Речь идёт о попавшей в Сеть видеозаписи, на которой украинские националисты издеваются над пленными российскими солдатами в Харьковской области. На кадрах видно, как украинцы стреляют по ногам пленным и допрашивают их, пытаясь выведать информацию о расположении Вооружённых сил РФ. Минобороны России пообещало найти и привлечь к суровой ответственности всех, кто причастен к пыткам. Также оборонное ведомство обвинило киевский режим в нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищными" кадры с пытками российских военных на Украине.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина дмитрий песков
Sberbank
Новости
Надеемся, что Байден не совершит непоправимого, заявили в МИД
Наташа Королёва ответила всем насчёт слухов о своём отъезде в США
Познер назвал причину отсутствия его программы на Первом канале
Терапевт Асанов: частое употребление гречки опасно для здоровья
Признание Киевом территориальных реалий входит в повестку переговоров — МИД РФ
МИД Турции заявил об успехе переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле
Спецназ РФ захватил причастных к пыткам над российскими пленными украинцев
Мединский: Киев подтвердил своё стремление к безъядерному статусу
Подмосковная "Молодая Гвардия" проводит мероприятия для детей из ДНР и ЛНР
Путин и Зеленский встретятся, когда будет готов договор, заявил Мединский
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы возмущены видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Усам Оздемиров Альтернатива газу из России — возврат Европы в XIX век Усам Оздемиров Игорь Буккер Россия не удерживает западные банки, но они сами остаются Игорь Буккер Любовь Степушова США не разрешили Польше аннексировать Западную Украину Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Происшествия
Песков назвал чудовищными кадры с пытками российских военных на Украине
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Экономика и бизнес
Аналитик рассказал о неожиданном последствии отказа стран G7 от российского газа
Последние материалы
Подмосковная "Молодая Гвардия" проводит мероприятия для детей из ДНР и ЛНР
Путин и Зеленский встретятся, когда будет готов договор, заявил Мединский
Читатели En Son Haber предрекли крах США и ЕС после решения России по газу
Скелеты ЮКОСа. Что связывает Алексея Голубовича с бывшими владельцами НК
Мединский: Киев откажется от стремления вернуть Крым военным путем
Матвиенко: РФ готова к отказу ЕС от российских энергоресурсов
Россия не удерживает западные банки, но они сами остаются
Алена Кравец заявила, что Хаматова скоро вернется в Россию
Бывший работник "Яндекса" создаёт аналог Instagram*
Минобороны РФ потребовало Украину прекратить пытать российских пленных
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников