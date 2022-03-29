Спецназ РФ захватил причастных к пыткам над российскими пленными украинцев

Спецназ России захватил лиц, причастных к пыткам над российскими военнослужащими на Украине, заявил депутат Госдумы Владимир Шаманов.

По словам политика, солдат армии РФ мучили фанаты харьковского футбольного клуба "Металлист".

"Они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил", — сказал Шаманов в ходе круглого стола "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке"

Ранее Организация Объединённых Наций призвала расследовать ситуацию с пытками российских военных на Украине.

Речь идёт о попавшей в Сеть видеозаписи, на которой украинские националисты издеваются над пленными российскими солдатами в Харьковской области. На кадрах видно, как украинцы стреляют по ногам пленным и допрашивают их, пытаясь выведать информацию о расположении Вооружённых сил РФ. Минобороны России пообещало найти и привлечь к суровой ответственности всех, кто причастен к пыткам. Также оборонное ведомство обвинило киевский режим в нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищными" кадры с пытками российских военных на Украине.