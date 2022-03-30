Политолог Подлесный: ВСУ не могут толком использовать «смертоносное оружие"

В случае, если британский премьер-министр Борис Джонсон всё-таки отправит Киеву "намного более смертоносное оружие", как пообещал, Лондону придётся отправить вместе с ним и инструкторов, которые смогут обучить украинскую армию пользованию этим самым оружием. Таким мнением поделился политолог Геннадий Подлесный в беседе с Телеканалом "360".

Эксперт уточнил, что, вероятнее всего, говоря о "смертоносном оружии", Джонсон имел в виду ракеты средней дальности.

"Давно известно, что Украина может сбивать гражданские самолёты, подрывать гражданские суда. Попади им в руки межконтинентальные баллистические ракеты — они могут ударить и по Лондону", — сыронизировал Подлесный.

Политолог считает, даже если отправка "смертоносного оружия" Киеву Лондоном будет выполнена, оно может не принести пользы Украине ввиду отсутствия времени на подготовку соответствующих кадров, а те инструкторы, которые, возможно, прибудут из Британии на Украину, могут погибнуть.

Также, по словам Подлесного, нельзя забывать о предостережении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который пообещал безжалостно уничтожать всё военное вооружение на территории Украины, в том числе иностранное.