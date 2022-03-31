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Автор Ольга Лебедева

Минобороны: задачи первого этапа спецоперации выполнены полностью

Силовые структуры

В Минобороны заявили, что главная цель “первого этапа” операции – ограничение боевых возможностей Киева – выполнена.

Минобороны: задачи первого этапа спецоперации выполнены полностью

Российские войска в районе украинских городов Киева и Чернигова перегруппировываются, поскольку цель первого этапа их военной операции завершена, заявило Министерство обороны в среду.

Во время очередного брифинга для прессы генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что “плановая перегруппировка войск происходит в Киевском и Черниговском районах”.

Он пояснил, что начальный этап военной операции Москвы заключался в том, чтобы заставить украинских военных “сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и военную технику для удержания крупных населенных пунктов в этих районах, включая Киев”, связать их, избегая штурма городов, и разгромить таким образом, чтобы они не могли попасть в эти районы. И, конечно, оттянуть силы ВСУ “на главном направлении операций наших Вооруженных Сил – в Донбассе”.

  • Донбасс относится к территории Донецкой и Луганской народных республик, признанных Москвой независимыми государствами в прошлом месяце.

Одновременно, по словам представителя ведомства, Россия в целях создания “всех необходимых условий для проведения заключительного этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса” продолжила наносить удары по “долговременным оборонительным укреплениям, созданным киевским режимом за восемь лет”.

Все основные линии коммуникаций, снабжение и подход резервов взяты под полный контроль. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и концентрации наемников. Работа над ними продолжается. Таким образом, все основные задачи ВС РФ на направлениях Киев и Чернигов выполнены.

Поэтому, подчеркнул Конашенков, целью перегруппировки российских войск “является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса”.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев донбасс игорь конашенков
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