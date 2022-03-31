Арестович: РФ практически полностью уничтожила военную промышленность Украины

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российская армия практически полностью уничтожила военно-промышленный комплекс страны.

В своём новом видеообращении к нации он подчеркнул: и российская, и украинская стороны несут потери. По его словам, жители Украины, которые думают, что в ВСУ потерь нет, глубоко ошибаются.

"Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом", — высказался Арестович о Вооружённых силах РФ.

Помощник главы Украины Владимира Зеленского также добавил, что мирное соглашение — это всегда поиск компромиссов между сторонами.

Ранее Арестович выступил против призывов к насилию в отношении российских граждан. Он считает, что такие действия могут навредить имиджу страны и её армии.

С 24 февраля Вооружённые силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.