Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео в своем Telegram-канале, на котором украинские военнопленные просят прощения у народов России и Украины. Они говорят о том, что в плену к ним относятся хорошо, а бандеровцы, убивающие людей как своей страны, так и соседней — сволочи.

"Попавшись в плен, каждый из "бравых" украинских солдат становится очень понятливым, осуждает своё руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен", — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что, в отличие от нацбатальонов, чеченские военные по пленным не стреляют, не издеваются и не убивают их.