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Автор Мирослав Марков

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео в своем Telegram-канале, на котором украинские военнопленные просят прощения у народов России и Украины. Они говорят о том, что в плену к ним относятся хорошо, а бандеровцы, убивающие людей как своей страны, так и соседней — сволочи.

"Попавшись в плен, каждый из "бравых" украинских солдат становится очень понятливым, осуждает своё руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность, призывает сложить оружие, направленное против российских представителей силовых структур, и сдаться в плен", — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что, в отличие от нацбатальонов, чеченские военные по пленным не стреляют, не издеваются и не убивают их.

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Александр Артамонов
армия украина рамзан кадыров
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