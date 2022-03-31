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Автор Светлана Нерадовская

Полковник из США объяснил, чем российские военные отличаются от американских

Силовые структуры

Американцы заблуждаются насчёт проведения спецоперации России на Украине, уверен экс-советник главы Минобороны США, бывший полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник из США объяснил, чем российские военные отличаются от американских

По его мнению, российские военные ведут себя во время военных действий иначе, нежели американцы.

"Русские очень сильно от нас отличаются, мы ведем себя по-разному. Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине, будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают", — сказал он на YouTube-канале Дейва Смита.

Макгрегора удивило, что несмотря на нынешнее отношение Киева к России, её лидер Владимир Путин по-прежнему относится к Украине по-соседски, стремясь защитить и жителей Донбасса, и русскоязычных граждан, оказавшихся на украинской территории, не забывая при этом и об охране своих государственных границ.

Американский полковник также поразил слушателей своим мнением насчёт Крыма, отметив, что он, по сути, никогда и не принадлежал Украине.

"Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт", — добавил Макгрегор.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

Colonel Douglas Macgregor - Part Of The Problem #839
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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