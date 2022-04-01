Басурин заявил о трёх основных очагах сопротивления в Мариуполе

В настоящее время в Мариуполе основными очагами сопротивления являются центр города, завод "Азовсталь" и порт, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мариуполь полностью блокирован. Три очага сопротивления основных — это центр города, "Азовсталь" и порт", — сообщил Басурин в эфире Первого канала.

По словам представителя Народной милиции, в настоящее время в Мариуполе оказывают сопротивление около четырёх тысяч украинских боевиков. Большинство из них находится на территории "Азовстали".

Басурин отметил, что Мариуполь не контролируется ВСУ. Украинские военные перемещаются по городу, используя в том числе подземные ходы.

Корреспондент РИА Новости сообщил об интенсивной стрельбе на улицах Мариуполя. Огонь ведётся не только из стрелкового оружия, но и из гранатомётов и орудий бронетехники.