В школе под Херсоном нашли ящики с оружием и литературу по боевой подготовке

В Херсонской области российские военные обнаружили штаб Территориальной обороны Украины. Как выяснилось, бойцы базировались в обычной школе. Для детей завезли агитационные листовки и литературу по боевой подготовке.

Кроме того, в учебном заведении нашли десятки ящиков с оружием.

"Найдено более двадцати ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет наган, гранатомёт и гранаты Ф-1", — сообщает телеканал "Звезда".

Кроме того, как удалось выяснить, с детьми, по завезённой литературе и методичкам, проводили занятия. По мимо этого шла серьёзная националистическая агитация. Все боеприпасы и книги изъяты и учтены в связи с установленным порядком.