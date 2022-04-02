В Херсонской области российские военные обнаружили штаб Территориальной обороны Украины. Как выяснилось, бойцы базировались в обычной школе. Для детей завезли агитационные листовки и литературу по боевой подготовке.
Кроме того, в учебном заведении нашли десятки ящиков с оружием.
"Найдено более двадцати ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет наган, гранатомёт и гранаты Ф-1", — сообщает телеканал "Звезда".
Кроме того, как удалось выяснить, с детьми, по завезённой литературе и методичкам, проводили занятия. По мимо этого шла серьёзная националистическая агитация. Все боеприпасы и книги изъяты и учтены в связи с установленным порядком.
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