ВС Германии: военные ФРГ ни в коем случае не будут задействованы на Украине

Военные ФРГ ни в коем случае не будут участвовать в боевых столкновениях на территории Украины. Об этом заявил генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн.

Он напомнил в интервью изданию Welt, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, как и президент США Джо Байден, считает, что Германия не должна задействовать свои военные ресурсы на территории Украины.

"Мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на Украине", — сказал Цорн.

При этом он подчеркнул: в НАТО сейчас не видят каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что Россия готовится к прямому противостоянию с альянсом. По его словам, в этом плане у военного блока есть время для расширения возможностей НАТО и укрепления восточного фланга.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал "адекватно отреагировать" в случае передачи боевых самолётов НАТО Киеву.