В Мариуполе под обстрел националистов попал роддом: окна выбиты, женщины боятся

Украинские националисты продолжают обстреливать роддом в Мариуполе. По сообщению пресс-службы Народной милиции ДНР, внутри находятся беременные женщины, персонал и уже рождённые дети.

Как пояснили в пресс-службе, Народная милиция доставляет запуганным людям им гуманитарную помощь.

"Мы только закончили кормить людей и где-то через час дрогнуло. Вышли и увидели там яму где-то до полутора метров и разбросанную землю вокруг. Мы уже месяц пугаемся так", — цитирует начмеда роддома №2 в Мариуполе РЕН ТВ.

Как подчеркнули в пресс-службе Народной милиции, роженицы и персонал прячутся в подвале больницы, там находится бомбоубежище. Покинуть здание люди боятся из-за непрекращающихся обстрелов.