Посол России в Великобритании назвал новую цель для армии РФ на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил, что для Вооружённых сил РФ станет законной целью на Украине.

Как сообщает ТАСС, Келин отметил, что если британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы окажутся на Украине, то это оружие станет целью Вооруженных сил России.

Дипломат подчеркнул, что любые поставки оружия становятся дестабилизирующим фактором.

"Они обостряют ситуацию, делают её еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины", — объяснил посол.

Представитель РФ считает, что в Великобритании искаженно воспринимают ход спецоперации на Украине.

Келин назвал позицию Британию в отношении Украины "страусиной".