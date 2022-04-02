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Автор Елена Былкина

Посол России в Великобритании назвал новую цель для армии РФ на Украине

Силовые структуры

Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил, что для Вооружённых сил РФ станет законной целью на Украине.

Посол России в Великобритании назвал новую цель для армии РФ на Украине

Как сообщает ТАСС, Келин отметил, что если британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы окажутся на Украине, то это оружие станет целью Вооруженных сил России.

Дипломат подчеркнул, что любые поставки оружия становятся дестабилизирующим фактором.

"Они обостряют ситуацию, делают её еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины", — объяснил посол.

Представитель РФ считает, что в Великобритании искаженно воспринимают ход спецоперации на Украине.

Келин назвал позицию Британию в отношении Украины "страусиной".

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы великобритания
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