Вице-канцлер ФРГ предостерёг страну от поставок оружия на Украину

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил, какую опасность таит в себе военная поддержка Украины.

Хабек опасается, что Германия может стать мишенью РФ из-за помощи в вопросах вооружения Украине.

"При всем, что мы делаем, мы очень внимательно следим за тем, чтобы не совершить необдуманный шаг, который мог бы превратить Германию в объект нападения со стороны России", — объяснил свою позицию представитель Германии изданию Rheinische Post.

Он отметил, что руководству Украины трудно понять такую позицию. Хабек подчеркнул, что в политике не бывает безупречной с моральной точки зрения позиции. Он настаивает на том, чтобы не допустить реализации худшего сценария.

Хабек рассказал также о стремлении Германии снизить зависимость страны от поставок энергоносителей из России. Решить эту задачу намерены с помощью применения возобновляемых источников энергии.

Ранее Зеленский обратился к США с просьбой о помощи.