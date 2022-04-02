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Автор Елена Былкина

Вице-канцлер ФРГ предостерёг страну от поставок оружия на Украину

Силовые структуры

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил, какую опасность таит в себе военная поддержка Украины.

Вице-канцлер ФРГ предостерёг страну от поставок оружия на Украину

Хабек опасается, что Германия может стать мишенью РФ из-за помощи в вопросах вооружения Украине.

"При всем, что мы делаем, мы очень внимательно следим за тем, чтобы не совершить необдуманный шаг, который мог бы превратить Германию в объект нападения со стороны России", — объяснил свою позицию представитель Германии изданию Rheinische Post.

Он отметил, что руководству Украины трудно понять такую позицию. Хабек подчеркнул, что в политике не бывает безупречной с моральной точки зрения позиции. Он настаивает на том, чтобы не допустить реализации худшего сценария.

Хабек рассказал также о стремлении Германии снизить зависимость страны от поставок энергоносителей из России. Решить эту задачу намерены с помощью применения возобновляемых источников энергии.

Ранее Зеленский обратился к США с просьбой о помощи.

"Дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас там есть, дайте нам старые советские самолеты. Дайте мне что-нибудь", — попросил президент Украины.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы германия
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