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Автор Елена Былкина

По требованию Зеленского США ищут для Киева советские танки

Силовые структуры

Америка впервые будет участвовать в передаче Украине танков времён СССР.

Как сообщает The New York Times, Белый дом не оставил без внимания просьбу Владимира Зеленского. США подготовит для ВСУ советские танки.

Ранее президент Украины сетовал на то что США не желает поставлять в Украину даже малую часть вооружения, которая без дела простаивают в НАТО. В ответ на упрёки Зеленского Америка принимает меры посильной помощи Украине.

Издание не сообщает, откуда США возьмёт танки, произведённые в Советском союзе. Поиск военной техники, сделанной в СССР, будет решаться вместе с союзниками.

Зеленский ранее сообщал, что Украина лишена тяжёлого вооружения, и задавался вопросом, как в таком случае ВСУ сможет "сражаться против одной из сильнейших армий в мире". 

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
владимир зеленский
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