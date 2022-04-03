Toronto Star: устаревшая ПРО США беззащитна перед российскими ракетами

Североамериканская система противоракетной обороны устарела и больше не способна заметить новые российские ракеты. Таким мнением поделился канадский военный эксперт Джеймс Фергюссон с изданием Toronto Star.

Портал Toronto Star опубликовал аналитический материал, посвящённый Северной системе предупреждения. Автор статьи напоминает, что радарный комплекс был построен в 1980-х годах и с тех пор не обновлялся, а потому срочно требует модернизации.

"Эти радары не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет", – отметил замглавы Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймс Фергюссон.

Журналисты издания подсчитали: обновление будет стоить бюджету более 20 млрд долларов США. На такие траты власти в Вашингтоне обязаны пойти, так как сейчас система полностью беззащитна не только перед новыми российскими разработками, она не заметит даже китайское вооружение.

Несмотря на то, что угроза со стороны Арктики маловероятна, отметили специалисты, нужно быть готовыми к любому сценарию.