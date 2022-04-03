Столтенберг: десятки тысяч украинских военных были подготовлены силами НАТО

Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, в зоне конфликта сейчас сражаются десятки тысяч украинских военных, тренировку которых в течение долгого времени осуществлял альянс.

"Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих…, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил", — заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Генсек НАТО отметил высокий уровень подготовки, оснащения и организации украинской армии.

"Вооруженные силы Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше руководимы, чем когда-либо в прошлом", — подчеркнул Столтенберг.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.