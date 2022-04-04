Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами складов ГСМ ВСУ в трёх городах

Склады горючего ВСУ в нескольких городах уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны топливо с уничтоженных хранилищ поставлялось украинским войскам на Николаевском и Донецком направлениях.

Также сообщается, что 3 апреля российские военные нанесли удары по двум аэродромам ВСУ. На военном аэродроме Васильков в Киевской области был поражён Центр оповещения и управления авиацией и ПВО ВСУ. На аэродроме Баловное в окрестностях Николаева уничтожены стоянка авиатехники и хранилище ГСМ.

Российская авиация уничтожила накануне 42 украинских военных объекта, в том числе пару полевых складов и оружием и боеприпасами, восемь опорных пунктов и мест сосредоточения техники ВСУ. Средствами ПВО РФ сбито три украинских БПЛА.