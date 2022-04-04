Военный эксперт Дандыкин озвучил цели Британии и Германии на Украине

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, у Великобритании и Германии есть свой интерес, который они преследуют в украинском кризисе.

Как объяснил Дандыкин в интервью Телеканалу "360", в случае с Великобританией это желание выйти в лидеры на европейском континенте, став здесь ведущей державой НАТО. Эксперт пояснил, что Британия начала действовать в этом направлении не вчера, вспомнив о действиях британской авиаразведки вблизи российских границ и заходе эсминца Defender в российские территориальные воды.

"Сейчас это поставки переносных зенитно-ракетных комплексов [на Украину], которые считаются достаточно эффективными. Советники, которые работали и натаскивали командиров украинских националистических батальонов, также свидетельствуют об этом", — сказал Дандыкин.

Германия же, уверен военный эксперт, до сих пор страдает от комплекса поражения во Второй мировой войне, и поэтому в последнюю очередь хотела бы участвовать в урегулировании ситуации на Украине. А вот чего она действительно хочет — это сохранить высокий уровень жизни и статус первой европейской экономики, которого она добилась, но ей сложно сопротивляться давлению США.