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Автор Светлана Нерадовская

Военный эксперт Дандыкин озвучил цели Британии и Германии на Украине

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, у Великобритании и Германии есть свой интерес, который они преследуют в украинском кризисе.

Военный эксперт Дандыкин озвучил цели Британии и Германии на Украине

Как объяснил Дандыкин в интервью Телеканалу "360", в случае с Великобританией это желание выйти в лидеры на европейском континенте, став здесь ведущей державой НАТО. Эксперт пояснил, что Британия начала действовать в этом направлении не вчера, вспомнив о действиях британской авиаразведки вблизи российских границ и заходе эсминца Defender в российские территориальные воды.

"Сейчас это поставки переносных зенитно-ракетных комплексов [на Украину], которые считаются достаточно эффективными. Советники, которые работали и натаскивали командиров украинских националистических батальонов, также свидетельствуют об этом", — сказал Дандыкин.

Германия же, уверен военный эксперт, до сих пор страдает от комплекса поражения во Второй мировой войне, и поэтому в последнюю очередь хотела бы участвовать в урегулировании ситуации на Украине. А вот чего она действительно хочет — это сохранить высокий уровень жизни и статус первой европейской экономики, которого она добилась, но ей сложно сопротивляться давлению США.

"Но Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев. Поэтому здесь можно понять и критику Украины в отношении Германии", — заключил Дандыкин.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина германия великобритания
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