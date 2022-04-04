Пункт управления ВСУ уничтожен авиацией РФ под Лисичанском

Пункт управления механизированной бригады ВСУ уничтожен в результате авиаудара ВС РФ под Лисичанском, заявили в российском министерстве обороны.

"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил», - сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, авиаудар был нанесён также по находившиеся поблизости от пункта управления складам боеприпасов, вооружения и военной техники.

Сообщается, что за минувшую ночь российская авиация уничтожила 14 украинских военных объектов. Авиаудары нанесены, в частности, по двум пунктам управления, двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, трём – с ГСМ, а также по шести опорным пунктам и районам скопления военной техники.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 125 украинских самолётов, 91 вертолёт, 392 беспилотнника, 226 ЗРК, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок РСЗО, более 830 артиллерийских орудий и миномётов, а также 1810 единиц спецавтотехники.