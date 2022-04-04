Vanguardia: наёмники едут на Украину через центр белорусской оппозиции в Польше

Маршрут иностранных наёмников на Украину пролегает через центр белорусской оппозиции, который расположен в Польше. Об этом сообщает Vanguardia.

По информации издания, иностранцы уже на протяжении пяти лет попадают на территорию Украины с помощью сотрудников оппозиционной организации "Белорусский дом в Варшаве", выступающей против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Руководитель объединения Алесь Зарембюк подтвердил, что через "Белорусский дом в Варшаве" прошли больше сотни молодых людей из Белоруссии. Кроме того, он подчеркнул: иногда представители организации "помогают" гражданам других стран.

"Те, у кого нет военного опыта, проходят подготовку на Украине, а те, у кого он есть, присоединяются к батальону Кастуся Калиновского", — сказал Зарембюк.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на территорию страны постепенно прибывают иностранные наёмники для изгнания российской армии.