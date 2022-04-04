Пленный боевик "Айдара"*: нам приказали начать наступление на Донбасс 8 марта

Пленный боевик украинского нацбатальона "Айдар"* заявил, что в декабре военных перебросили в Донбасс и приказали начать наступление 8 марта.

По его словам, боевиков привезли в зону Операции объединённых сил (ООС), расположенной в посёлке Гранитном, 16 декабря 2021 года.

"Нам был дан приказ подготовиться к наступлению, так как они собирались наступление производить 8 марта", — поделился пленный с корреспондентом РИА Новости.

Он также добавил, что Киев поручил батальону "Айдар"* в первую очередь зачистить Старомарьевку, аэропорт и карьер, находящиеся на территории Донецкой области.

Ранее бывший представитель "Айдара"* Денис Нурыга, перешедший на российскую сторону, заявлял, что российская спецоперация по демилитаризации Украины — это единственный способ спасения людей, говорящих на русском языке. Он подчеркнул: многие украинцы положительно воспринимают армию РФ и давно хотят жить мирно.

* "Айдар" — националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.