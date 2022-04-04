Аналитик Сивков рассказал о российском оружии, которого нет ни у кого

Согласно заявлению вице-премьера Юрия Борисова, сегодня в РФ ведётся разработка новых видов вооружения, которую планируется утвердить уже в середине 2023 года.

Военный аналитик Константин Сивков рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей, что в числе российских разработок в области вооружений — кинетическое, лазерное оружие, а также роботизированные комплексы.

Эксперт пояснил, что кинетическое оружие представляет собой высокоэнергетические системы, напоминающие электропушки, скорость вылета снарядов из которых может достигать огромных скоростей, в отличие от обычных. Сивков назвал кинетическое оружие вооружением будущего, уточнив, что применять его войска смогут не ранее чем через десять лет.

Хотя этот вид вооружений находится на стадии разработки, Россия уже располагает некоторыми готовыми образцами, которым могут позавидовать другие страны, не имеющие ничего подобного.