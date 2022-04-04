Журналистка СМИ Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос сообщила, что в Пентагоне признали невозможность подтвердить информацию о событиях в Буче. Об этом рассказал представитель Минобороны США.
"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", — написала сотрудница газеты в Twitter.
Однако у американских властей нет причин, чтобы опровергать информацию Киева, подчеркнул представитель Минобороны Штатов в беседе с западной журналисткой.
Ранее в массовом убийстве жителей Бучи усомнился польский парламентарий Януш Корвин-Микке. По его мнению, в видео слишком много несостыковок.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.