Stars and Stripes: Пентагон не может подтвердить данные о событиях в Буче

Журналистка СМИ Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос сообщила, что в Пентагоне признали невозможность подтвердить информацию о событиях в Буче. Об этом рассказал представитель Минобороны США.

"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", — написала сотрудница газеты в Twitter.

Однако у американских властей нет причин, чтобы опровергать информацию Киева, подчеркнул представитель Минобороны Штатов в беседе с западной журналисткой.

Ранее в массовом убийстве жителей Бучи усомнился польский парламентарий Януш Корвин-Микке. По его мнению, в видео слишком много несостыковок.