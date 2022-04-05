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Автор Екатерина Широкова

Cumhuriyet: Россия "вошла" на Украину, чтобы прорвать "осаду" США и НАТО

Силовые структуры

Россию пытались оккупировать войска НАТО с запада и юга, заявили турецкие аналитики. По их мнению, "диверсия" была организованная с подачи США. А спецоперация на Украине призвана эту "осаду" ликвидировать.

Cumhuriyet: Россия "вошла" на Украину, чтобы прорвать "осаду" США и НАТО

По мнению аналитиков, именно поэтому украинскому конфликту предшествовали события в Казахстане и Пакистане.

"США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Чёрному морю на Кавказ через Грузию, и Линия, которую пытаются доставить в Казахстан и Среднюю Азию, когда будут выполнены условия", — говорится в аналитической статье турецкого издания Cumhuriyet.

Что же касается Китая, то, по мнению аналитиков, в планах у США было окружение КНР по "широкой дуге" через Среднюю Азию, Пакистан и Индию. Что дало бы возможность войскам НАТО "дойти" до Японии.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато россия турция украина
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