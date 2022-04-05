Россию пытались оккупировать войска НАТО с запада и юга, заявили турецкие аналитики. По их мнению, "диверсия" была организованная с подачи США. А спецоперация на Украине призвана эту "осаду" ликвидировать.
По мнению аналитиков, именно поэтому украинскому конфликту предшествовали события в Казахстане и Пакистане.
"США пытались окружить Россию с запада и юга: начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Чёрному морю на Кавказ через Грузию, и Линия, которую пытаются доставить в Казахстан и Среднюю Азию, когда будут выполнены условия", — говорится в аналитической статье турецкого издания Cumhuriyet.
Что же касается Китая, то, по мнению аналитиков, в планах у США было окружение КНР по "широкой дуге" через Среднюю Азию, Пакистан и Индию. Что дало бы возможность войскам НАТО "дойти" до Японии.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.