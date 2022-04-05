Посольство РФ: заявление США об угрозе от "неразорвавшихся снарядов" — абсурд

Посольство России в США резко раскритиковало недавнее заявление заместителя госсекретаря США Бонни Дженкин о том, что, якобы российские военные оставили на Украине боеприпасы, которые не "разорвались" и теперь они представляют угрозу.

Как сообщили в дипмиссии, подобные заявления абсурдны, хотя бы потому, что именно Штаты продолжают поставлять на Украину новое вооружение.

"Подобные обвинения — абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе — ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Как подчеркнули в дипмиссии, именно США провоцируют "новые жертвы" и призвали Штаты прекратить "накачивать" Незалежную оружием.