Новый мэр Мариуполя о восстановлении города: накормим людей, уберём тела

Константин Иващенко, которого недавно назначили новым мэром Мариуполя, рассказал о планах по восстановлению города. По его словам, разрушено более 60% жилого фонда, жизненно важная инфраструктура, а улицы завалены мусором.

Как подчеркнул Иващенко, особенно сложная задача — убрать тела погибших с городских улиц. Кроме того, необходимо обеспечить выживших всем необходимым.

"Необходимо накормить и напоить людей. Воду, как вы слышали, люди пили даже из системы отопления. Конечно же, обеспечить лекарствами, стабильной работы медучреждений. И одновременно приступать к возобновлению линий электропередач, закрытию контура жилых домов хотя бы от ветра", — цитирует заявление Иващенко РЕН ТВ.

Как подчеркнул новый мэр, ВСУ никак не помогали мирным жителям. Как уточнил Иващенко, в городе практически все службы в упадке. По его словам, необходимо восстанавливать: