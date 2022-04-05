Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что наибольшую сложность ВСУ испытывают в Мариуполе.
Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Зеленский отметил, что одной из самых сложных ситуаций сейчас на Украине является вопрос Мариуполя. Такое заявление он сделал во время визита в Бучу.
Реальные сценарии развития событий на этом направлении глава Украины отказался озвучивать.
Ранее на Украине выразили обеспокоенность по поводу возможной атаки российских войск на Харьков. В Незалежной признали, что Россия может вести контроль над этим городом.
Взятие Харькова, по мнению спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, является одной из двух главных целей вооружённых сил РФ наряду с окружением группировки ВСУ в Донбассе.
"С этой целью противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов", — отметил Мотузяник.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.