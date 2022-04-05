Зеленский признал, что войска РФ сложно вытеснить из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что наибольшую сложность ВСУ испытывают в Мариуполе.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Зеленский отметил, что одной из самых сложных ситуаций сейчас на Украине является вопрос Мариуполя. Такое заявление он сделал во время визита в Бучу.

Реальные сценарии развития событий на этом направлении глава Украины отказался озвучивать.

Ранее на Украине выразили обеспокоенность по поводу возможной атаки российских войск на Харьков. В Незалежной признали, что Россия может вести контроль над этим городом.

Взятие Харькова, по мнению спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника, является одной из двух главных целей вооружённых сил РФ наряду с окружением группировки ВСУ в Донбассе.