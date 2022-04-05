РИА Новости: главе Чечни Кадырову присвоили звание генерал-лейтенанта

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров получил воинское звание генерал-лейтенанта.

Эту информацию подтвердил корреспонденту РИА Новости высокопоставленный источник в одном из правоохранительных ведомств России.

"Рамзану Кадырову присвоено воинское звание "генерал-лейтенант", — сказал он.

В начале российской спецоперации по демилитаризации Украины Кадыров объявил о том, что чеченские бойцы будут помогать Вооружённым силам РФ. В конце прошлого месяца он сообщал об успешном продвижении военных из Чечни по всем фронтам. Кроме того, политик подчёркивал: в будущем они планируют "зайти в Киев".

28 марта стало известно, что Кадыров находится в Мариуполе. Он приехал, чтобы откорректировать стратегию чеченских военнослужащих и повысить их боевой дух.

Пятого апреля глава Чечни заявил, что демилитаризация, денацификация и "дешайтанизация" Украины проходят успешно, а положительная динамика прослеживается повсюду.