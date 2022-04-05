Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга проинформировал, что вчера, 4 апреля, российскими военными в районе Очакова был уничтожен центр подготовки украинских военных сил спецоперации, где, в частности, размещали иностранных наемников.
Отмечается, что удар был нанесен с моря.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами с самолетов уничтожены хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.
Всего в течение ночи авиацией ВКС РФ поражены 134 военных объекта Украины, среди которых восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего.
Также были уничтожены 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Ранее сообщалось, что украинские власти привезли в Запорожье сотни боевиков ИГ*, воевавших в Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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