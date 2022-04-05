ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили центр подготовки наёмников на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга проинформировал, что вчера, 4 апреля, российскими военными в районе Очакова был уничтожен центр подготовки украинских военных сил спецоперации, где, в частности, размещали иностранных наемников.

Отмечается, что удар был нанесен с моря.

По словам Конашенкова, высокоточными ракетами с самолетов уничтожены хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

Всего в течение ночи авиацией ВКС РФ поражены 134 военных объекта Украины, среди которых восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300, пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У", шесть складов с боеприпасами и два склада горючего.

Также были уничтожены 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее сообщалось, что украинские власти привезли в Запорожье сотни боевиков ИГ*, воевавших в Сирии.

* запрещенная в России террористическая организация.