МО: перехвачены переговоры националистов о перемещении в Донбассе

Российским связистам удалось перехватить переговоры украинских националистов о перемещении в Донбассе для нанесения удара, об этом сообщили в Минобороны.

"Специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооружённых сил России в ходе проведения специальной военной операции перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и Вооружённых сил России", — рассказали в минобороны.

Ранее Народная милиция ДНР заполучила ноутбук украинских боевиков, на нём оказались данные о целях удара ракеты "Точка-У", которая 14 марта была сбита над центром Донецка, 20 человек погибли в результате атаки со стороны националистов. Выяснилось, что для ударов тактическим ракетным комплексом были спланированы Дом правительства, радиотелевизионный передающий центр и Республиканский военкомат.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.