Германия прикрыла крупнейшую площадку для торговли наркотиками

Немецкие силовики рассказали об аресте серверов "Гидры" и сообщили о закрытии интернет-ресурса, на котором торговали наркотиками.

Генпрокуратура Германии изъяли сервера масштабной даркнет-площадки "Гидра". Инфраструктура ресурса базировалась в Германии.

Немецкие силовики расследовали преступления "Гидры" 2021 с помощью США. Зарубежные правоохранители сообщили, что они изъяли биткоины на сумму около 23 миллионам евро.

Сейчас правоохранители ищут операторов и администраторов "Гидры". Им грозит срок за торговлю наркотиками, эксплуатацию криминальных площадок и отмывание денег.

На ресурсе имелось 17 миллионов аккаунтов покупателей и более 19 тысяч учётных записей продавцов. Сейчас доступ к сайту ограничен, но админы "Гидры" объясняют, что это обусловлено техническими причинами.

Ранее стало известно, что рэпера Моргенштерна вновь хотят привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков. Александр Быстрыкин в конце 2021 года заявил, что рэпер "торгует" наркотиками с Сети. После этого шоумен эмигрировал из страны.