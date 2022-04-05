Военный из ЛНР: женщины-наводчицы миномёта воюют на стороне ВСУ в Попасной

Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Тёма" заявил, что в Попасной на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют женщины-наводчицы миномёта.

По его словам, бойцы из ЛНР, находясь в Попасной, нашли документы, свидетельствующие о том, что в составе ВСУ служат женщины. Материалы были обнаружены в местах базирования украинских войск.

"Женщины воюют", — подтвердил военный в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул: многим наводчицам от 20 до 25 лет. Представитель оборонного ведомства республики также отметил, что женщин пока не было среди сдавшихся в плен украинских военных в этом районе.

Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на освобождённых от украинских войск территориях республики вводится комендантский час с 21:00 до 05:00 часов.