Военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Тёма" заявил, что в Попасной на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) воюют женщины-наводчицы миномёта.
По его словам, бойцы из ЛНР, находясь в Попасной, нашли документы, свидетельствующие о том, что в составе ВСУ служат женщины. Материалы были обнаружены в местах базирования украинских войск.
"Женщины воюют", — подтвердил военный в интервью РИА Новости.
При этом он подчеркнул: многим наводчицам от 20 до 25 лет. Представитель оборонного ведомства республики также отметил, что женщин пока не было среди сдавшихся в плен украинских военных в этом районе.
Ранее руководитель ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на освобождённых от украинских войск территориях республики вводится комендантский час с 21:00 до 05:00 часов.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.