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Автор Елена Федорова

ВСУ направляют фосфорные боеприпасы на дома, рассказал военнослужащий ЛНР

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины применяют запрещённые боеприпасы, фосфор и кассетные бомбы направляют прямо на дома в Попасной, сообщили в Луганской народной республике.

ВСУ направляют фосфорные боеприпасы на дома, рассказал военнослужащий ЛНР

"Фосфор применяют, применяют кассетные бомбы, раскидывают мины "лепестки", всё запрещённое… всё летит сюда… Вот эти дома, по большей части сожжённые дома, вот они зажигают дома. Мы начинаем продвигаться, чтоб не продвигались, они умышленно зажигают дома. Целый квартал выжженный. Мы не знаем, были там люди, не были — не знаем", — передаёт РИА Новости слова военнослужащего Народной милиции.

Ранее стало известно, что в Попасной на стороне украинских сил воюют женщины-наводчицы миномёта. Бойцы из ЛНР, находясь в Попасной, нашли документы, свидетельствующие о том, что в составе ВСУ служат женщины. Материалы были обнаружены в местах базирования украинских войск.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр всу украина
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