Берлин поставит ВСУ вооружения на 186 миллионов евро

Представители Министерства по делам экономики и защиты климата Германии сообщили, что власти поддержали отправку вооружений и военных товаров на Украину. Помощь оценили в 186 миллионов евро.

"Германия решительно поддерживает Украину в её праве на самооборону, как показывают текущие значения выданных лицензий на вооружение", — сказал госсекретарь ведомства Свен Гигольд, передаёт ТАСС.

По информации министерства, в первые три месяца этого года Украина оказалась на третьем месте по получению военных товаров ФРГ. Как рассказали представители ведомства, лидерами стали Нидерланды, которым помогли на сумму 1,8 миллиарда долларов, и Великобритания, получившая поддержку в размере 215 миллионов евро.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал о последствиях военной поддержки Украины. По словам политика, из-за подобной помощи Германия может стать "объектом нападения со стороны России".