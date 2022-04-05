Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об обстрелах гуманитарных коридоров в Мариуполе украинскими националистами.
По его словам, боевики националистических батальонов, начиная с 31 марта, ещё ни разу не выполнили требования по соблюдению режима тишины. Кроме того, он отметил, что 4 и 5 апреля они увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе на участках гуманитарных коридоров.
Мизинцев полагает, что эти факты доказывают, что Киев не может контролировать действия националистов.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала о согласовании открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и городов Луганской области.
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