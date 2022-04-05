Минобороны РФ: нацбатальоны увеличили число обстрелов гумкоридоров в Мариуполе

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об обстрелах гуманитарных коридоров в Мариуполе украинскими националистами.

По его словам, боевики националистических батальонов, начиная с 31 марта, ещё ни разу не выполнили требования по соблюдению режима тишины. Кроме того, он отметил, что 4 и 5 апреля они увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе на участках гуманитарных коридоров.

Мизинцев полагает, что эти факты доказывают, что Киев не может контролировать действия националистов.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала о согласовании открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и городов Луганской области.