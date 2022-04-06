Силовики получат доступ к базам данных банков и телефонных операторов

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев рассказал о том, что в ближайшем времени представители силовых структур смогут получить информацию базы данных банков и операторов сотовой связи.

"В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи", — приводит слова Лебедева "Интерфакс".

Замминистра отметил, что подобные меры позволят силовикам своевременно обнаружить новые преступления в сфере информационных технологий, быстро реагировать и находить виновных.

Также доступ силовиков к базам данных операторов и банков позволит проводить регулярную профилактику обнаружения потенциальных криминальных элементов и пресекать правонарушения до их свершения.

Подобные меры помогут эффективнее находить злоумышленников, которые занимаются хищением средств с личных счетов людей или торгуют наркотиками в интернете.