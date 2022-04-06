Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен

Мамука Мамулашвили, глава Грузинского легиона, сражающегося на Украине за Киев, рассказал, как поступают и будут поступать подконтрольные ему боевики при встрече с российскими военными.

По информации Telegram-канала Mash, Мамулашвили попросили дать коммантарий относительно распространившихся в Интернете видео, на которых видно, как иностранные легионеры добивают российских военнослужащих, лежащих на дороге, стреляя им в голову.

"Я вам за Грузинский легион говорю сейчас, мы российских солдат в плен брать не будет, также как кадыровцев", — сказал Мамулашвили.

Он особо отметил, что пока он является главой своего легиона, ни один россиянин не будет взят в плен его боевиками.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.