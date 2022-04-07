19FortyFive: ВКС РФ доставили множество проблем ВМС США в Средиземном море

Российский бомбардировщик Ту-22М3 создаёт множество проблем силам Североатлантического альянса в Средиземном море, считает военный эксперт из США Брент М. Иствуд.

ВКС РФ в Сирии были пополнены двумя Ту-22М3, которые сейчас базируются на авиабазе Хмеймим. Этот российский бомбардировщик может контролировать все манёвры флота ВМС США в Средиземном море, рассказал Брент М. Иствуд американскому военному изданию 19FortyFive.

"Бомбардировщики следят за ВМС США и угрожают кораблям НАТО. Подобный шаг позволяет России усилить власть и влияние на Ближнем Востоке", - добавил специалист.

Размещённый на базе Хмеймим бомбардировщик может атаковать американскую базу Кэмп-Лемонье в Джибути. В этом случае под ударом оказываются около 4 000 военных, включая спецназ и военных аналитиков.

После модернизации Ту-22М3 получил новые двигатели НК-25, была улучшена аэродинамика и усовершенствована система РЭБ. Сейчас бомбардировщик обладает максимальной скоростью в 2 299 км/ч и дальностью в 7 000 км. Особенно эксперт отметил возможность самолёта нести гиперзвуковые ракеты.