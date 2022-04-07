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Автор Юлия Миленина

Украинские националисты подожгли корабль управления "Донбасс" в Мариуполе

Силовые структуры

Украинские националисты из отряда "Азов"* совместно с Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВМС устроили провокацию в порту Мариуполя.

Украинские националисты подожгли корабль управления "Донбасс" в Мариуполе

В официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР сообщается, что представители нацбатальона подожгли корабль управления "Донбасс".

Ранее из-за действий украинских националистов также началось возгорание на турецком судне "Азбург", которое действует под Доминиканским флагом. Оно находилось в мариупольском порту судов.

"Сейчас на борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление. Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей", — прокомментировали в Народной милиции.

В ведомстве считают, что украинские националисты ведут целенаправленное уничтожение кораблей в порту Мариуполя.

Во вторник, 5 апреля, 30 военных ВСУ сложили оружие в мариупольских кварталах, примыкающих к заводу "Азовсталь", и в районе порта.

* Азов — запрещённый в России националистический батальон.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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