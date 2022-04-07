Главное сражение российской армии предстоит с наиболее боеспособной группировкой ВСУ, в которую входит от 80 до 100 тысяч солдат. Такое мнение высказал российский политолог Николай Стариков в эфире телеканала "Россия 1".
Когда российские Вооружённые силы закончат зачистку Мариуполя, им предстоит главное сражение. Исход российской спецоперации станет очевиден после ликвидации стотысячной группировки ВСУ в Донбассе. Её участь предрешена, так как уже в ближайшее время украинские войска окажутся в полном окружении.
"После зачистки Мариуполя начнётся большое сражение на Донбассе, ликвидация окружённой группировки, наиболее боеспособной, численностью по разным оценкам от 80 до 100 тысяч человек, и вот это сражение во многом будет решать дальнейшие события", - отметил Стариков.
Киевский режим прекрасно осознаёт ситуацию, потому и прибегает к массовым провокациям. Власти Украины пытаются убедить не только мировое сообщество, но и собственных солдат, что Россия совершает военные преступления. Это должно предать украинским боевикам соответствующий моральный и психологический настрой.
"Для чего? Чтобы побудить солдат сражаться, не сдаваться, чтобы вызвать у них ненависть. Это на протяжении многих лет делала гитлеровская пропаганда", – резюмировал эксперт.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.