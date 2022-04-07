Судьба стотысячной группировки ВСУ в Донбассе предрешена — политолог Стариков

Главное сражение российской армии предстоит с наиболее боеспособной группировкой ВСУ, в которую входит от 80 до 100 тысяч солдат. Такое мнение высказал российский политолог Николай Стариков в эфире телеканала "Россия 1".

Когда российские Вооружённые силы закончат зачистку Мариуполя, им предстоит главное сражение. Исход российской спецоперации станет очевиден после ликвидации стотысячной группировки ВСУ в Донбассе. Её участь предрешена, так как уже в ближайшее время украинские войска окажутся в полном окружении.

"После зачистки Мариуполя начнётся большое сражение на Донбассе, ликвидация окружённой группировки, наиболее боеспособной, численностью по разным оценкам от 80 до 100 тысяч человек, и вот это сражение во многом будет решать дальнейшие события", - отметил Стариков.

Киевский режим прекрасно осознаёт ситуацию, потому и прибегает к массовым провокациям. Власти Украины пытаются убедить не только мировое сообщество, но и собственных солдат, что Россия совершает военные преступления. Это должно предать украинским боевикам соответствующий моральный и психологический настрой.