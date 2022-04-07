Бывшие боевики теробороны в Херсоне сдают оружие военным из России

Бывшие боевики территориальной обороны Украины начали добровольно сдавать военную технику военнослужащим из России в Херсоне.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах РФ, в руках боевиков было оружие, выданное киевскими властями. Речь идёт об автоматах Калашникова и патронах к ним.

"Всё оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учёта", — сказал источник.

Он также напомнил, что сейчас Херсон полностью контролирует армия РФ. По его словам, здесь появляется всё больше желающих добровольно сдать оружие в рамках демилитаризации.

В конце марта экс-депутат Рады Алексей Журавко заявил, что Херсон вернулся к нормальной жизни благодаря тому, что Вооружённые силы России освободили его территорию от нацистов.