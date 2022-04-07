Басурин: Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин утверждает, что Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков с территории Мариуполя.

В эфире телеканала "Россия 1" Басурина спросили, есть ли основания полагать, что в Мариуполе сейчас находятся представители иностранной разведки. Полковник ДНР не исключил присутствия иностранцев в этом городе.

"Не будут же они вывозить одних только раненых боевиков, которые в большом количестве есть в Мариуполе. Значит, они всё-таки пытаются под видом раненых или как-то по-другому вывезти кого-то. Плюс давайте помнить, что подключились Франция и Турция", — сказал Басурин.

Ранее он заявлял, что основные бои в центральной части Мариуполя завершились. Столкновения с украинскими националистами сохраняются на территории завода "Азовсталь", а также в районе мариупольского порта.