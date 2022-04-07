RusVesna: артиллерия ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ под Донецком

В Telegram-канале издания RusVesna были опубликованы свежие кадры точечных артиллеристских ударов по укрепрайонам ВСУ. Сообщается, что вблизи города Марьинка под Донецком находился важный узел украинской обороны. Именно отсюда наносились удары по мирным жителям и жилым районам столицы Донецкой народной республики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. В Минобороны неоднократно подчёркивали, что удары наносятся точечно по военным объектам ВСУ.

На данный момент спецоперация проходит по плану. Военные РФ и ДНР продвигаются всё дальше к намеченным целям.