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Автор Евгения Васильева

Политолог назвал ленд-лиз США для Украины объявлением прямой войны России

Силовые структуры

Военный политолог Александр Перенджиев в интервью Pravda.Ru прокомментировал одобренный американскими сенаторами законопроект о программе ленд-лиза для Украины.

Политолог назвал ленд-лиз США для Украины объявлением прямой войны России

"Может быть, пойдём на такое, что будем лупить по железнодорожным мостам, например, на Украине, чтобы не дать заезду этому оружию. И без того тяжёлая обстановка, а американцы ещё этот ленд-лиз вводят. США этим действием объявили нам прямую войну", — сказал специалист.

Также он отметил, что хоть и Вашингтон отказался воевать с Москвой прямо, он посылает диверсантов и инструкторов. При этом эксперт усмотрел в введении ленд-лиза попытку Штатов сделать из Украины базу для "теневого рынка военной техники".

"С момента, когда Афганистан перестал быть под контролем США, а именно Афганистан был транзитно-распределительной базой, теперь такой базой стала Украина. Американские власти как раз чётко через неё будут поставлять товар в другие места. Фактически Вашингтон перезагрузил теневой рынок", — заявил собеседник издания.

Ранее сенаторы США поддержали законопроект о ленд-лизе для Украины. По информации на официальном сайте Конгресса, таким образом Вашингтону станет проще поставлять вооружения, в том числе тяжёлые. Известно, что по программе ленд-лиза американские власти во время Второй мировой войны отправляли оружие союзникам.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина афганистан александр перенджиев
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