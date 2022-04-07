Наёмник из Дании: На Украине убивают военнопленных

Датский наёмник, воюющий на стороне Украины, рассказал о том, как украинские военные обходятся с военнопленными — убивают их. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

По словам наёмника, бандеровцы расстреливали взятых в плен россиян, и это выглядело как казнь.

"Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — признался он в прямом эфире.

Он добавил, что успел познакомиться с некоторыми из казнённых незадолго до их убийства.

Ранее газета The New York Times уже сообщала о том, что украинские силовики издеваются над пленными и ранеными российскими военными. Видео, попавшее в сеть, многих привело в шок.